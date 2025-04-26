Трамп прилетел в Рим для участия в похоронах Папы Римского Франциска

Президент США Дональд Трамп прилетел в Рим. Там американский лидер примет участие в похоронах Папы Римского Франциска. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Только что приземлился в Риме. Удачный день в переговорах и встречах с Россией и Украиной», — говорится в сообщении Трампа.

Папы Римского не стало в 08:35 по московскому времени в понедельник, 21 апреля. Понтифику было 88 лет. Его похороны состоятся 26 апреля.

25 апреля в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Беседа продлиласьоколо трех часов. Диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, подчеркнул помощник главы РФ Юрий Ушаков, который принимал участие во встрече.