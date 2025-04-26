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02:08, 26 апреля 2025Мир

Трамп прилетел в Рим

Трамп прилетел в Рим для участия в похоронах Папы Римского Франциска
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп прилетел в Рим. Там американский лидер примет участие в похоронах Папы Римского Франциска. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Только что приземлился в Риме. Удачный день в переговорах и встречах с Россией и Украиной», — говорится в сообщении Трампа.

Папы Римского не стало в 08:35 по московскому времени в понедельник, 21 апреля. Понтифику было 88 лет. Его похороны состоятся 26 апреля.

25 апреля в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Беседа продлиласьоколо трех часов. Диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, подчеркнул помощник главы РФ Юрий Ушаков, который принимал участие во встрече.

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