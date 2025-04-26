Трамп высказался о возможной встрече с Зеленским в Риме

Трамп не подтвердил возможную встречу с Зеленским в Риме

Президент США Дональд Трамп не стал подтверждать или опровергать возможную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом он заявил, что встречи с несколькими людьми у него все-таки состоятся, сообщает РИА Новости.

«Я буду говорить с людьми, я увижусь со множеством людей», — заявил Трамп. Президент Соединенных Штатов добавил, что будет находиться в Италии непродолжительное время, отметив, что считает «несколько неуважительным» проводить встречи, находясь на похоронах Папы Римского.

Он не стал уточнять, планирует ли встретиться с Зеленским, однако дал понять, что у него запланирована встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. «Мы постараемся встретиться с парой человек, которые важны для того, что мы делаем», — пояснил американский лидер.

Ранее стало известно, что Киев захотел провести в Италии саммит во время похорон Папы Римского. Они состоятся 26 апреля.