Киев захотел провести в Италии саммит во время похорон Папы Римского

La Repubblica: Киев хочет провести саммит в день похорон Папы Франциска в Риме

Киев хочет провести в Риме саммит с участием Великобритании, Франции и США в день похорон Папы Римского Франциска. Об этом сообщает La Repubblica.

«Несколько источников, непосредственно знакомых с досье, подтверждают, что именно из Киева по дипломатическим каналам Италию и других европейских партнеров попросили организовать более широкий саммит по Украине», — говорится в тексте статьи.

Отмечается, что встреча должна состояться в формате «квинты», в рамках которой примут участие делегации Украины, Италии, Франции, Великобритании, США и, возможно, Германии. Представлять последнюю может уходящий канцлер Олаф Шольц.

При этом, по данным издания, не все поддерживают идею проведения встречи. Сомнения высказывают в том числе и итальянские власти, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони. «Я сомневаюсь, что саммит можно провести в день похорон папы. Где будет проходить саммит? В день похорон, с [президентом США Дональдом] Трампом и сотней машин в кортеже... логистически это кажется мне очень сложным», — сказал ее заместитель, министр иностранных дел Антонио Таяни.

В то же время журналисты подчеркнули, что идея проведения саммита во время похорон понтифика не угасла совсем. Отмечается, что место для проведения встреч может предоставить итальянское правительство.

Похороны Папы Римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля. Намерение посетить их среди прочих высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о том, встретится ли он с украинским коллегой на похоронах Папы Франциска. Он заявил, что у него запланировано много встреч в Риме.