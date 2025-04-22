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10:49, 22 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский посетит похороны Папы Римского

Офис президента Украины готовит визит Зеленского на похороны Папы Римского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетит похороны Папы Римского Франциска. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Новости.Live» со ссылкой на источники.

Отмечается, что сейчас офис Зеленского ожидает публикацию даты погребения Папы Франциска и готовит визит украинского лидера в Рим.

В соответствии с пожеланием понтифика, его похороны пройдут по упрощенной процедуре. Кроме того, в отличие от своих предшественников Франциск пожелал быть похороненным не в крипте Собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Ранее стало известно, что украинские католики сохранили обиду на Папу Римского из-за его позиции по конфликту на Украине. Как сообщает Reuters, они считают, что понтифик не встал на сторону Киева и не поддержал противостояние с Москвой.

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