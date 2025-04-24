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00:51, 24 апреля 2025Мир

Трамп ушел от ответа на вопрос о встрече с Зеленским

Трамп ушел от ответа на вопрос о возможной встрече с Зеленским в Риме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможной встрече с Владимиром Зеленским в Риме, передает РИА Новости.

Трамп сообщил, что у него запланировано много встреч в итальянской столице, но не стал уточнять, собирается ли он встретиться там с Зеленским.

Ранее американский лидер рассказал о намерении посетить похороны Папы Римского Франциска. На церемонию прощания, которая состоится в Риме, Трамп отправится вместе с супругой Меланией.

Также стало известно, что глава США может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным после поездки в Саудовскую Аравию.

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