Трамп ушел от ответа на вопрос о встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможной встрече с Владимиром Зеленским в Риме, передает РИА Новости.
Трамп сообщил, что у него запланировано много встреч в итальянской столице, но не стал уточнять, собирается ли он встретиться там с Зеленским.
Ранее американский лидер рассказал о намерении посетить похороны Папы Римского Франциска. На церемонию прощания, которая состоится в Риме, Трамп отправится вместе с супругой Меланией.
Также стало известно, что глава США может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным после поездки в Саудовскую Аравию.