Трамп и первая леди США посетят похороны Папы Римского Франциска

Американский лидер Дональд Трамп и первая леди США Меланья посетят похороны Папы Римского Франциска. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

«Меланья и я поедем на похороны папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности там оказаться!» — написал политик.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля состояние понтифика резко ухудшилось. По словам источников, им поступил телефонный звонок после шести утра, и их оповестили о «необходимости быть наготове». Папа Римский ушел из жизни в 07:35 (в 08:35 по московскому времени) в понедельник. Понтифику было 88 лет. По данным Reuters, Папа Римский продолжал работать до самого конца, несмотря на то, что врачи настаивали о необходимости двухмесячного отдыха для него.