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22:02, 26 апреля 2025Мир

В МИД сообщили о сотнях погибших в Суджанском районе

Мирошник сообщил о наличии данных о сотнях погибших в Суджанском районе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что располагает данными о сотнях погибших в Суджанском районе Курской области. Он уточнил РИА Новости, что информация требует подтверждения.

«Сейчас уже есть данные на сотни людей, которые погибли в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований», — высказался он.

По словам Мирошника, люди указывают на места захоронений погибших мирных жителей. «Должна быть проведена эксгумация, соответствующая процедура, устанавливающая насильственный характер смерти и выявление виновных, (...) сбор соответствующих данных по необходимой процедуре», — отметил он.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики.

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