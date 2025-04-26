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21:17, 26 апреля 2025Россия

В России оценили слова Кличко о территориальных уступках

Рогов: Слова Кличко о территориальных уступках раскрывают намерения Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради мира с Россией на фоне давления президента США Дональда Трампа. Его слова оценил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

«Кличко многое известно, потому что он связан с правящей в Германии верхушкой и олигархами. Он четко сказал о временном мире, тем самым раскрыл истинные намерения [Владимира] Зеленского, который не хочет мира, но готов на многое, чтобы выторговать паузу», — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что Зеленский хочет воспользоваться паузой в боевых действиях, чтобы получить больше оружия и укомплектовать подразделения путем насильственной мобилизации. Это приведет к «новой агрессии и провокации» против России, заключил Рогов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа объяснил готовность Москвы к диалогу с Киевом без предварительных условий. «Россия будет проводить переговоры с Украиной только в рамках согласованных с США условий. С Украиной они обсуждаться не будут», — считает он.

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