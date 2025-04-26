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21:01, 26 апреля 2025Мир

Ватикан нарушил протокол на похоронах Папы Римского из-за Зеленского

The Telegraph: Ватикан пересадил Зеленского на похоронах Папы Римского
Мария Винар

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Ватикан нарушил протокол на похоронах Папы Римского Франциска из-за украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет The Telegraph.

Известно, что мировые лидеры должны сидеть в соответствии с названием своей страны на французском языке в алфавитном порядке. Однако Ватикан пренебрег своими же правилами и пересадил украинского лидера и его супругу Елену Зеленскую в первый ряд. Пара сидела рядом с президентом Индии Драупади Мурму, президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. При этом, как отмечает издание, в этом же ряду находились лидеры США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон.

«Я считаю, что они [Зеленский и его жена] заполнили вакантное место», — прокомментировал положение украинского президента на прощальной мессе пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.

Ранее сообщалось, что Зеленский нарушил принятые нормы этикета на похоронах Папы Римского. Уточнялось, что он надел на церемонию черный камуфляж вместо брючного костюма.

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