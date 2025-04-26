Внук ветерана армии США счел неконструктивным решение посла США в Германии

Внук ветерана американской армии заявил, что решение посла США в Германии и консула США в Лейпциге отказаться от участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине встречи солдат Соединенных Штатов и СССР на реке Эльба, — это неконструктивный шаг, который противоречит духу дня. Его слова приводит РИА Новости.

«То, что представители американского дипкорпуса сегодня — по какой бы то причине ни было — решили не участвовать в почтении памяти солдат, является неконструктивным решением, противоречащим самому духу дня — "дня пожатия рук"», — заявил мужчина.

Он также рассказал о своем деде — его звали Джозеф Половски. Будучи сыном еврейских эмигрантов, он перебрался в США с семьей из-под Киева. После войны мужчина занимался антивоенным активизмом.

Ранее участник тех событий Фрэнк Кон призвал администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вернуть празднование встречи советских и американских войск на Эльбе в апреле 1945 года.