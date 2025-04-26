Военкор Кулько: ВСУ бросили в Курской области машину разведки Fennek

Дроны-камикадзе ударили по машине разведки Fennek в Курской области, после чего украинские военные бросили его, сообщил в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Кулько.

«Редкий зверь. Официально заявлялось о поставке всего девяти подобных машин из Нидерландов», — говорится в публикации.

Ранее военкор Чингис Дамбиев рассказал, что российские военные уничтожили в зоне СВО турецкий бронеавтомобиль Kirpi. Он сопроводил публикацию видеозаписью. На ней видно состояние бронеавтомобиля, он оказался полностью разрушенным.