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20:15, 27 апреля 2025Ценности

46-летняя Кейт Хадсон поделилась снимком в откровенном бикини

46-летняя актриса Кейт Хадсон поделилась снимком в откровенном бандо от бикини
Мария Винар

Фото: @katehudson

Американская актриса Кейт Хадсон поделилась снимком в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя звезда фильмов «Война невест» и «Достать ножи» предстала на размещенном кадре в желтом бандо от бикини и пляжном парео, которое она повязала на талию. При этом ее внешний вид дополняли черные солнцезащитные очки и уложенные в пучок мокрые волосы.

«Лучшая неделя дня рождения. Спасибо за всю любовь», — подписала знаменитость пост, который набрал 80,8 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Кейт Хадсон появилась в откровенном образе на научной премии. Тогда актриса выбрала для выхода в свет прозрачное платье ливанского бренда Elie Saab.

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