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22:34, 27 апреля 2025Спорт

Анчелотти нашел себе новое место работы

The Athletic: Тренер Анчелотти покинет «Реал» и возглавит сборную Бразилии
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти нашел себе новое место работы. Об этом стало известно The Athletic.

По информации источника, Анчелотти намерен покинуть «Реал» и уже сообщил об этом команде. Ожидается, что тренер завершит сезон Ла Лиги и в июне возглавит сборную Бразилии. Таким образом, он не будет работать с мадридцами на клубном чемпионате мира.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Контракт 65-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее Анчелотти также работал с испанской командой с 2013-го по 2015-й. Вместе с мадридцами тренер по два раза стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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