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18:48, 27 апреля 2025Спорт

«Салават Юлаев» начал с победы полуфинальную серию Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» победил «Локомотив» в первом полуфинальном матче Кубка Гагарина
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Уфимский «Салават Юлаев» начал с победы полуфинальную серию Кубка Гагарина против «Локомотива». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:1. В составе гостей отличились Данил Алалыкин, Михаил Науменков и Александр Хмелевский, поразивший пустые ворота. У железнодорожников заброшенной шайбой отметился Рушан Рафиков.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет в Ярославле 29 апреля. После этого серия переедет в Уфу.

В регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции и стал обладателем Кубка Континента. «Салават Юлаев» стал вторым на Востоке.

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