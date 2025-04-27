Самолет рейсом из Москвы экстренно сел в российском городе из-за смерти пассажира на борту

Следовавший в Магас самолет сел в Волгограде из-за смерти пассажира на борту

Самолет авиакомпании «Победа» экстренно сел в Волгограде из-за смерти пассажира на борту. Об этом сообщает РИА Новости

Борт следовал из Москвы и выполнял рейс в Магас. По предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание.

«Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Волгограда», — сообщил агентству представитель авиакомпании, добавив, что экипаж приложил все возможные усилия для помощи пассажиру, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось о смерти режиссера ангарского народного театра «Факел» Александра Кононова в самолете во время перелета из Москвы в Иркутск. Ему пытались оказать первую помощь, однако ему становилось все хуже.