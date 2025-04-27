Стали известны мотивы убившего девять человек под Тверью стрелка

Застреливший девять человек под Тверью хотел напугать их ружьем из-за обиды

Убивший девять человек в Тверской области Сергей Егоров заявлял, что хотел только напугать их охотничьим ружьем из-за обиды. О мотивах преступника сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Утверждается, что Егоров сходил за ружьем «Сайга» и вернулся, чтобы напугать компанию обидчиков. После этого началась драка, в ходе которой мужчина стал «стрелять по ним с близкого расстояния без какой-либо цели». Погибли пять мужчин и четыре женщины, выжила лишь одна спрятавшаяся от стрелка девушка.

Инцидент произошел в июне 2017 года в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Егорова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Ранее стало известно, что житель Мурманска Владислав Завгородний, устроивший стрельбу с крыши многоэтажного дома, проходил лечение в психиатрической клинике. В настоящее время правоохранители выясняют, как у мужчины после пребывания в стационаре подобного типа могли храниться дома две единицы оружия.