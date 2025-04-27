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11:09, 27 апреля 2025Мир

Стало известно о возможном размещении США истребителей F-35A в Южной Корее

США рассматривают возможность размещения истребителей F-35A в Южной Корее
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

США рассматривают возможность размещения истребителей F-35A в Южной Корее. Об этом стало известно агентству «Ёнхап», передает ТАСС.

По данным агентства, на данный момент у американских военных есть идея постоянного базирования на авиабазе Кунсан истребителей F-35A, которые благодаря стелс-технологиям способны «незаметно проникнуть глубоко вглубь территории противника».

«Они разместят сначала одну эскадрилью [около 20 истребителей] и, возможно, еще одну на ротационной основе», — отметил собеседник агентства.

В настоящий момент американский авиационный парк в Южной Корее состоит в основном из более старых моделей истребителей F-16. Сообщается, что более современные F-35 появлялись на юге Корейского полуострова только для совместных учений. При этом у Южной Кореи на вооружении имеется 39 самолетов F-35А, и власти планируют докупить еще 20.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США решили выделить больше денег на разработку двигателей для перспективных истребителей. Речь идет о сумме в 3,5 миллиарда долларов, которые направят на продолжение работ над прототипами реактивных двигателей следующего поколения.

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