В России заявили о преображении Трампа после встречи с Зеленским

Политолог Марков: Трамп преобразился после встречи с Зеленским в Ватикане

Президент США Дональд Трамп преобразился после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Он отметил, что вскоре после беседы с украинским лидером Трамп пригрозил России санкциями в банковском секторе, а также допустил, что власти страны не хотят заканчивать конфликт.

«Всего 15 минут была встреча, — и такое преображение Трампа! Демонические черные силы Зеленского и [президента Франции Эммануэля] Макрона отравили Трампа в соборе Святого Петра и заставили его ссориться со своим политическим союзником — [главой России Владимиром] Путиным», — написал политолог.

Ранее Трамп заявил, что у Путина не было причин наносить удары по Украине в последние дни. В связи с этим он предположил, что с Россией стоит говорить через банковские или вторичные санкции.