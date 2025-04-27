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05:21, 27 апреля 2025Мир

В России заявили о преображении Трампа после встречи с Зеленским

Политолог Марков: Трамп преобразился после встречи с Зеленским в Ватикане
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп преобразился после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Он отметил, что вскоре после беседы с украинским лидером Трамп пригрозил России санкциями в банковском секторе, а также допустил, что власти страны не хотят заканчивать конфликт.

«Всего 15 минут была встреча, — и такое преображение Трампа! Демонические черные силы Зеленского и [президента Франции Эммануэля] Макрона отравили Трампа в соборе Святого Петра и заставили его ссориться со своим политическим союзником — [главой России Владимиром] Путиным», — написал политолог.

Ранее Трамп заявил, что у Путина не было причин наносить удары по Украине в последние дни. В связи с этим он предположил, что с Россией стоит говорить через банковские или вторичные санкции.

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