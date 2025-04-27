Посол Мирошник: Удар ВСУ по рынку Горловки в ДНР является военным преступлением

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами по рынку Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил посол по особым поручения МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Он написал, что это был прицельный преднамеренный удар украинского нацистского формирования по месту массового посещения гражданского населения, который корректировался с воздуха. Мирошник отметил, что рядом с рынком нет ничего приблизительно напоминающего военный объект. Он подчеркнул, что удар по рынку в Горловке — военное преступление. «Обычная человеконенавистническая практика киевского режима возведенная ими в ранг дозволенного исключительно для них», — написал посол.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики.

