66-летний рыбак поймал крупную рыбу и побил 66-летний рекорд

WFVX-LD: В США 66-летний рыбак поймал крупную палию и побил 66-летний рекорд

В США пожилой житель штата Мэн отправился на рыбалку, несмотря на холод, и побил 66-летний рекорд. Об этом сообщает WFVX-LD.

66-летний Эрик Уорд из города Гринвилл поймал рекордную американскую палию в озере Мусхед еще в январе. «Было холодно и ветрено. Я почти решил не идти, но, как я говорил жене, поход на рыбалку всегда окупается», — поделился воспоминаниями американец.

В итоге рыбаку удалось поймать палию весом 3,2 килограмма. Недавно выяснилось, что она оказалась самой крупной из когда-либо пойманных в озере Мусхед — крупнейшем водоеме штата. Более того, выяснилось, что предыдущий рекорд по ловле этого вида рыбы был установлен 66 лет назад.

Уорд заявил, что теперь повесит фотографию с рекордной рыбой на стену. Он не уверен, что его достижение продержится долго. Американец убежден, что «лишь вопрос времени, когда кто-нибудь поймает кое-что покрупнее».

Ранее в американском штате Вирджиния рыболов поймал полосатого окуня рекордных размеров, но не стал регистрировать достижение, чтобы сохранить рыбе жизнь. Его улов весил 10,6 килограмма.