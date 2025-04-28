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13:16, 28 апреля 2025Наука и техника

Android-смартфоны защитят от взлома через USB

В Android-смартфонах появится режим защиты от взлома через USB
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

В Android появится новый тип защиты от хакерских атак через USB. Об этом сообщает издание Android Authority.

Специалистам медиа удалось узнать о новом режиме Advanced Protection Mode (APM) и активировать его на тестовом смартфоне. В этом режиме телефон прекращает передачу любых данных через USB-порт, перестает работать с аксессуарами, но разрешает зарядку по проводу.

Также при активном APM у приложений аннулируется разрешение на загрузку данных из сторонних источников, отключается связь 2G, WEP-соединения блокируются. Таким образом операционная система (ОС) может воспрепятствовать подключению USB-аксессуаров и взлому устройства.

В материале говорится, что сторонние приложения могут получать информацию о том, что смартфон находится в защищенном режиме. В этом случае часть их функций будет отключена до того момента, как пользователь деактивирует режим APM.

В корпорации Google пока не рассказали разработчикам об особенностях Advanced Protection Mode, но в Android Authority полагают, что новый режим появится в бета-версиях Android 16.

В середине апреля компания Google представила четвертую бета-версию операционной системы Android 16. Скорее всего, она окажется последней сборкой Android 16 перед выпуском публичной версии ОС.

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