Вышла новая бета-версия Android 16

Google выпустила четвертую бета-версию Android 16

Корпорация Google представила четвертую бета-версию операционной системы (ОС) Android 16. Об этом сообщается в блоге разработчиков Android.

Четвертая бета-версия является последней сборкой Android 16 перед ее публичным релизом. Инженеры Google не стали уточнять о новых функциях ОС, заметив, что бета-версия содержит важные исправления безопасности за апрель 2025 года. Третья бета-версия Android 16 появилась в середине марта.

По словам вице-президента по управлению продуктов Android Мэтью Маккалоу, у разработчиков и энтузиастов есть последний шанс изучить тестовую сборку и повлиять на процесс создания Android 16. Маккалоу также подчеркнул, что к программе бета-тестирования ОС подключились новые производители смартфонов.

В настоящий момент вышедшие бета-версии операционной системы можно установить на устройства Google, Iqoo, Lenovo, OnePlus, Sharp, Oppo, Realme, Vivo, Xiaomi и Honor.

Журналисты издания Android Police заметили, что Google «хорошо идет» по дорожной карте выпуска новой ОС. «Новая бета-версия — последний шаг перед релизом стабильной версии Android 16 в мае или июне», — подчеркнули авторы.

В середине апреля Google обновила минимальные технические требования для установки ОС Android 15. Теперь для нормальной работы системы необходим смартфон, имеющий накопитель емкостью не менее 32 гигабайт.