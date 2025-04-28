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13:00, 28 апреля 2025Экономика

В российском городе пожаловались на засилье крыс

Mash: В городе Большой Камень наблюдается нашествие крыс
Виктория Клабукова

В городе Большой Камень Приморского края стали массово плодиться крысы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

От засилья крыс, в частности, страдают жители улицы Карла Маркса. Грызуны заполонили контейнерные площадки и роются в отходах среди бела дня, не особо скрываясь от людей. Осмелев, крысы стали гонять голубей и привыкли к собакам. Горожане в ужасе от расплодившихся крыс обратились с жалобой в местную администрацию.

Ранее с нашествием крыс столкнулись жители другого российского города, Улан-Удэ. Апогеем крысиного набега стал блэкаут и остановка колеса обозрения. Как оказалось, одна из крыс пробралась в распределительный щиток на одной из электроподстанций, из-за чего произошло короткое замыкание. Без света тогда остались жилые дома, две школы, детский сад, поликлиника, три насосные станции и парк развлечений. С колеса обозрения посетителей парка пришлось снимать вручную. Такую ситуацию горожане объясняют борьбой с бродячими собаками, с которыми грызуны конкурировали за кормовую базу.

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