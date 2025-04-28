Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:38, 28 апреля 2025Силовые структуры

Бывших гендиректора «Пластик Лоджик» и топ-менеджера «Роснано» объявили в розыск

Бывших гендиректора «Пластик Лоджик» и топ-менеджера «Роснано» объявили в розыск
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В розыск по делу о растрате в особо крупном размере объявили бывшего гендиректора «Пластик Лоджик» Николая Тычинина и экс-заместителя председателя правления «Роснано» Юрия Удальцова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, их дело выделили в отдельное производство. Мужчины скрылись от следствия за границей.

Ранее сообщалось, что обвинение в окончательной редакции предъявлено бывшему гендиректору компании «Пластик лоджик» Борису Галкину. Свою вину он не признал.

«Пластик Лоджик» (Plastic Logic) была учреждена «Роснано». Компания должна была построить завод в Зеленограде для создания гибких планшетов, которыми планировали обеспечить, но так и не обеспечили российские школы.

Ранее сообщалось, что бывшие руководители «Роснано» похитили свыше 13 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на производство гибких планшетов, прозванных в прессе «планшет Чубайса».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве отреагировали на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы

    Шаляпин объяснил феномен Кадышевой

    Задержанного ФСБ молдаванина Курдоглу внесли в перечень террористов в России

    Миллиарды икринок усыпали пляж на Сахалине

    В Госдуме ответили на призыв Госдепа прекратить военное взаимодействие России с КНДР

    Apple неожиданно выиграет от высоких торговых пошлин США

    Восьмерых участников беспорядков в российском аэропорту осудили на длительные сроки

    Главврача российского роддома наказали за отказ делать аборт

    Ранка во рту у 23-летней медсестры оказалась симптомом опасной болезни

    Мужчина назвался мифическим змеем и попал в тюрьму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости