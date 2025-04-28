Бывших гендиректора «Пластик Лоджик» и топ-менеджера «Роснано» объявили в розыск

Бывших гендиректора «Пластик Лоджик» и топ-менеджера «Роснано» объявили в розыск

В розыск по делу о растрате в особо крупном размере объявили бывшего гендиректора «Пластик Лоджик» Николая Тычинина и экс-заместителя председателя правления «Роснано» Юрия Удальцова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, их дело выделили в отдельное производство. Мужчины скрылись от следствия за границей.

Ранее сообщалось, что обвинение в окончательной редакции предъявлено бывшему гендиректору компании «Пластик лоджик» Борису Галкину. Свою вину он не признал.

«Пластик Лоджик» (Plastic Logic) была учреждена «Роснано». Компания должна была построить завод в Зеленограде для создания гибких планшетов, которыми планировали обеспечить, но так и не обеспечили российские школы.

Ранее сообщалось, что бывшие руководители «Роснано» похитили свыше 13 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на производство гибких планшетов, прозванных в прессе «планшет Чубайса».