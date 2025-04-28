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22:39, 28 апреля 2025Бывший СССР

Экс-премьер Украины оценил объявленное Россией перемирие

Экс-премьер Азаров заявил об отказе Украины соблюдать перемирие с 8 по 11 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бывший премьер Украины Николай Азаров прокомментировал перемирие, объявленное Россией с 8 по 11 мая. Его слова приводит РИА Новости.

Азаров оценил предложение России и заявил, что Киев ответит на него отказом.

«Опыт показывает, что нацистский киевский режим, не признающий, кстати, День Победы, не будет соблюдать перемирие», — отметил украинский экс-премьер.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне специальной военной операции (СВО). Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая по московскому времени.

Предыдущее перемирие в честь Пасхи продлилось с 19 до 21 апреля. По данным Минобороны, за это время Украина 4900 раз нарушила режим прекращения огня.

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