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14:52, 28 апреля 2025Мир

Правительство Франции заявило о сближении позиций США и ЕС по Украине

В правительстве Франции считают, что позиции США и ЕС по Украине сближаются
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Позиции Европейского союза (ЕС) и США по украинскому конфликту сближаются. Такое мнение высказала официальный представитель правительства Франции Софи Прима, передает ТАСС.

«США все больше занимают позицию, которая близка к нашей. Президент США Дональд Трамп с определенным нетерпением повышает голос в отношении России», — сказала она в ходе брифинга.

Представитель французского кабмина также заявила о намерении представителей стран ЕС провести в ближайшее время ряд встреч, в ходе которых будет обсуждаться «укрепление единой европейской позиции» по урегулированию конфликта в Украине. Прима, однако, не уточнила, когда и где именно могут состояться эти встречи.

Ранее стали известны требования, выдвинутые Брюсселем и Киевом в ответ на мирный план США по Украине. В частности, ими было предложено немедленное полное и безоговорочное прекращения огня.

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