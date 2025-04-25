Раскрыты ответные требования Европы и Украины к США по мирному урегулированию

Reuters опубликовало список требований ЕС и Украины по мирному урегулированию

Европейский союз (ЕС) и Украина выдвинули США ответные требования по мирному урегулированию украинского конфликта, в том числе предложив немедленное полное и безоговорочное прекращения огня в небе, на суше и на море. Список требований приводит агентство Reuters.

Отмечается, что стороны должны будут перейти к обсуждению проекта будущего мирного соглашения уже после полной остановки боевых действий. При этом контроль за соблюдением режима прекращения огня будет осуществляться Соединенными Штатами при поддержке третьих стран.

В ЕС согласились с требованием США отказаться от вступления Украины в НАТО, однако в ответ потребовали для Киева гарантий безопасности, аналогичных статье 5 устава альянса. Кроме того, США призывают отказаться от требований по ограничению вооружения Киева и размещения европейских войск на территории страны.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Париже 17 апреля представил Киеву и странам ЕС предложения Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.