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20:42, 28 апреля 2025Наука и техника

«Калашников» представил дрон «Легионер» в Центральной Азии

«Калашников» представил дрон «Легионер» на выставке в Узбекистане
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Группа компания «Тихие Крылья» (концерн «Калашников») представила беспилотник вертикального взлета и посадки «Легионер» на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщили в концерне.

«"Легионер" с разными типами двигателей (бензиновым и электрическим) предназначен для аэрофотосъемки, воздушного лазерного сканирования, видеомониторинга, аэромагнитной съемки, обеспечения поисково-спасательных работ, противопожарного патрулирования, выявления нарушений в охранной зоне, ледовой разведки, ретрансляции радиосигналов, доставки грузов, медикаментов, биоматериалов», — говорится в сообщении.

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Беспилотник могут поставлять заказчикам как в базовой комплектации, так и с дополнительными целевыми нагрузками. «Легионер» развивает скорость до 120 километров в час, а максимальная продолжительность полета с полезной нагрузкой составляет 5 часов 20 минут. Дальность полета дрона — 520 километров.

В ноябре 2024 года стало известно, что «Тихие Крылья» начали поставки гражданских беспилотников «Легионер» Государственной транспортной лизинговой компании. В первую партию вошли дроны «Легионер G29s» и «Легионер E29».

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