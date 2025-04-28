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16:22, 28 апреля 2025Спорт

Карпин высказался об изменении уровня футболистов в международной изоляции

Карпин заявил, что качество футболистов в международной изоляции не ухудшилось
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об изменении уровня футболистов в международной изоляции. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению Карпина, качество футболистов после 2022 года не изменилось. «Какие‑то хорошие футболисты уехали, какие‑то — приехали. Кто‑то вырос», — объяснил он.

На лето 2025 года у сборной России запланировано две товарищеские встречи. Подопечные Карпины 6 июня сыграют с Нигерией в московских «Лужниках», а 10 июня проведут матч с Белоруссией в Минске.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Национальные команды могут проводить только товарищеские матчи.

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