Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:14, 28 апреля 2025Экономика

Российским учителям запретили зарабатывать больше нормы

Глава Минпросвещения Кравцов запретил учителям проводить больше 6 уроков в день
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Министерство просвещения России выпустило приказ, нормирующий нагрузку на педагогов, после которого те не смогут брать больше 1,4 ставки, то есть проводить больше пяти-шести уроков в сутки. Об этом на заседании Совета законодателей рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Также он добавил, что в образовательные учреждения направлены типовые штатные расписания, однако в виде рекомендаций. По словам Кравцова, этот вопрос требует дальнейшей проработки.

Учителя идут на увеличение ставок и проведение большего числа уроков ради более высокого заработка. Запрет на такие действия для ряда из них, чья ставка была выше, приведет к снижению дохода.

Ранее на том же заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на крайне низкую, не позволяющую содержать семью зарплату молодых педагогов в России. По ее данным, в регионах она может составлять 25-30 тысяч рублей в месяц, что в несколько раз меньше, чем получает доставщик пиццы в крупных городах.

Она подчеркнула, что регионы много делают для сохранения педагогов — дают подъемные, помогают с жильем, но такой доход вряд ли позволит закрыть кадровый дефицит в сфере образования. Напротив, в отдельных регионах ситуация даже становится хуже, а больше половины выпускников педагогических вузов в настоящее время уходят из профессии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Сколько оно продлится?

    Россиянам назвали время наплыва комаров

    Российский фондовый рынок отреагировал на заявление Путина о перемирии

    Раскрыты подробности о подозреваемом в расправе над темнокожей девушкой

    Арест бывшего замминистра обороны России сочли суровым и обжаловали продление его срока

    В России оценили возможность продления перемирия после 9 Мая

    В России украинского военного осудили за препятствовании эвакуации мирных жителей

    Объявлена дата встречи Путина и Лукашенко в российской городе

    Путин процитировал реформатора Сперанского во время речи о национальных интересах

    Россиянин на охоте принял соседа за крупную птицу и подстрелил его

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости