Российским учителям запретили зарабатывать больше нормы

Глава Минпросвещения Кравцов запретил учителям проводить больше 6 уроков в день

Министерство просвещения России выпустило приказ, нормирующий нагрузку на педагогов, после которого те не смогут брать больше 1,4 ставки, то есть проводить больше пяти-шести уроков в сутки. Об этом на заседании Совета законодателей рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Также он добавил, что в образовательные учреждения направлены типовые штатные расписания, однако в виде рекомендаций. По словам Кравцова, этот вопрос требует дальнейшей проработки.

Учителя идут на увеличение ставок и проведение большего числа уроков ради более высокого заработка. Запрет на такие действия для ряда из них, чья ставка была выше, приведет к снижению дохода.

Ранее на том же заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на крайне низкую, не позволяющую содержать семью зарплату молодых педагогов в России. По ее данным, в регионах она может составлять 25-30 тысяч рублей в месяц, что в несколько раз меньше, чем получает доставщик пиццы в крупных городах.

Она подчеркнула, что регионы много делают для сохранения педагогов — дают подъемные, помогают с жильем, но такой доход вряд ли позволит закрыть кадровый дефицит в сфере образования. Напротив, в отдельных регионах ситуация даже становится хуже, а больше половины выпускников педагогических вузов в настоящее время уходят из профессии.