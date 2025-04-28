Матвиенко раскрыла реальный уровень зарплаты молодых учителей

Спикер Совфеда Матвиенко назвала зарплату молодого учителя в России очень низкой

Реальная зарплата молодого учителя в России очень низкая, она не просто неконкурентная, а на нее невозможно содержать семью. Об этом в ходе заседания Совета законодателей рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По её словам, в регионе молодой учитель может получать в районе 25-30 тысяч рублей, в то время как доставщик пиццы в Москве и ряде других крупных городов зарабатывает по 130 тысяч.

В связи с таким уровнем доходов из 1,1 миллиона выпускников педагогических вузов до школ доходят только 40 процентов. Остальные переходят в сферу услуг и торговли.

Матвиенко посетовала, что Минпросвещения любит рассказывать о росте конкурса в педагогические вузы, но старается не замечать, сколько из учащихся остаются в процессию. В результате кадровых голод в сфере образования в лучшем случае сохраняется, а в отдельных регионах страны даже усиливается.

