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12:15, 28 апреля 2025Бывший СССР

Киргизия получила от России ракетные комплексы

Секретарь Совбеза Киргизии Иманкулов: Москва передала Бишкеку ЗРК С-300
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россия передала Киргизии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300. О передаче Бишкеку российского вооружения рассказал секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов в интервью «Известиям».

«У нас работает объединенная система ПВО. Сейчас к нам поступили элементы этой совместной системы — С-300. Уже на территории Кыргызстана», — заявил чиновник. Иманкулов добавил, что они могут быть представлены на параде Победы в Бишкеке.

До этого стало известно, что празднование Дня Победы в Киргизии перенесут на 8 мая. Это было сделано из-за визита президента страны Садыра Жапарова в Москву.

23 апреля в Киргизиии местные спецслужбы задержали сотрудницу Русского дома Наталью Секерину. Ее подозревают в вербовке наемников для других стран.

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