Жители Киргизии отметят День Победы 8 мая

День Победы в Киргизии перенесли на 8 мая из-за визита Жапарова в Москву

Празднование Дня Победы в Киргизии перенесут на 8 мая из-за визита президента Садыра Жапарова в Москву. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов, передает РИА Новости.

«Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая», — заявил он.

День Победы в Киргизии является государственным праздником. Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли более 360 тысяч жителей страны. Сообщается, что 72 участника боевых действий были удостоены звания Героев Советского Союза. Одним из тех, кто дважды получил этот титул — летчик Талгат Бегельдинов.

