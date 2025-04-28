Квентин Тарантино купил землю в Израиле

Globes: Тарантино купил два участка земли в Тель-Авиве за $14 млн

Американский режиссер Квентин Тарантино вместе с женой, певицей Даниэлой Пик, приобрел два участка в городе Тель-Авив в Израиле. Пара заплатила за землю около 14 миллионов долларов, передает Globes.

Смежные участки располагаются в районе Тель-Барух. Их общая площадь составляет 2,2 тысячи квадратных метров. На первом участке в 980 квадратов располагается построенный 40 лет назад дом, на втором (1,2 тысячи квадратов) — построенный 70 лет назад дом. Оба здания планируется снести, чтобы построить на их месте большое поместье.

По данным СМИ, Тарантино и Пик занимались поиском подходящей недвижимости в Израиле в течение нескольких лет. В особенности пару интересовали районы Афека и Цахала, однако участки в этих локациях значительно уступают по размеру объектам в Тель-Барух.

Ранее в Беверли-Хиллз выставили на продажу дом по соседству с поместьем основателя Amazon Джеффа Безоса. Объект оценили в 19,8 миллиона долларов.