Макрон обещал усилить давление на Россию

Макрон обещал надавить на Россию в ближайшие 8-10 дней для прекращения огня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней. Об этом написало издание Paris Match.

Журналисты спросили французского лидера, действительно ли прекращение огня между Украиной и Россией сейчас близко. Макрон выразил надежду, что так и есть.

«Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины», — обещал он.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне специальной военной операции (СВО). Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая по московскому времени.

Предыдущее перемирие в честь Пасхи продлилось с 19 до 21 апреля. По данным Минобороны, за это время Украина 4900 раз нарушила режим прекращения огня.

