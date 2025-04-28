Российский бизнес пошел за микрозаймами

Банк России сообщил о резком росте в 2024 году желания бизнеса брать микрозаймы

В прошлом году микрофинансовые организации (МФО) выдали бизнесу кредиты на общую сумму 129,7 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Банка России.

По оценкам регулятора, такие данные свидетельствуют о резком росте желания предприятий брать микрозаймы, всего за год их объем вырос на четверть. На столько же (24 процента) ускорился и годовой прирост портфеля, хотя в 2023-м он вырос на 11 процентов.

При этом из-за сравнимого роста потребительского сегмента доля микрозаймов бизнесу в общем портфеле МФО снизилась с 19 до 16 процентов. Также отмечается, что доля коммерческих МФО в выдачах в прошлом году впервые превысила долю государственных (56 процентов против 44 процентов). Именно первые особенно активно выдавали микрозаймы бизнесу, нарастив объем до 73,2 миллиарда рублей (плюс 54 процента по сравнению с 2023 годом).

Основными клиентами коммерческих МФО стали некрупные компании и предприниматели из сферы торговли, в том числе поставщики товаров для маркетплейсов. Средняя ставка составила 46 процентов годовых.

Ранее сообщалось, что с начала года в России падает одобряемость микрозаймов. Так, в феврале показатель снизился на четыре процентных пункта, с 27 процентов до 23 процентов.