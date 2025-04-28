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23:08, 28 апреля 2025Россия

Мощный пожар произошел в промзоне под Новороссийском

Кравченко: В промзоне под Новороссийском загорелась емкость с дизельным топливом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

В промзоне села Кирилловка под Новороссийском произошел мощный пожар, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

Он уточнил, что загорелась емкость с дизельным топливом, огонь перекинулся на стоящие рядом легковые автомобили и контейнеры.

Кравченко добавил, что на место прибыли спасатели, в тушении участвовали восемь пожарных расчетов, 27 человек. Пострадавших нет.

«Причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий», — заявил глава Новороссийска. В настоящее время возгорание ликвидировано, идет разбор и пролив конструкций.

В ночь на 27 апреля в Нижегородской области загорелась свалка на площади 20 тысяч квадратных метров. Ранее там уже был крупный пожар. В сентябре 2024 года возгорание тушили несколько недель, а смог дошел до Нижнего Новгорода, который находится в 30 километрах от свалки.

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