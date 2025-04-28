Раскрыто мнение американцев о деятельности Маска на госслужбе

ABC: Большинство американцев не одобряют деятельность Маска в администрации

Большинство американцев не одобряют деятельность главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно телеканалом ABC, изданием Washington Post и компанией Ipsos.

«35 процентов американцев заявили, что одобряют работу [Маска] в администрации Трампа, а 57 процентов — что не одобряют. Это примерно соответствует рейтингу самого президента [Трампа]», — говорится в комментариях к результатам опроса.

Телеканал отмечает, что отрицательный рейтинг Маска вызван сопротивлением американцев массовым сокращениям в федеральном правительстве, которые были инициированы Маском в рамках его работы в DOGE. Так, 56 процентов опрошенных считают, что администрация Трампа зашла слишком далеко в вопросе увольнения федеральных служащих, а 57 процентов респондентов придерживаются той же позиции по вопросу закрытия федеральных агентств.

Ранее Дональд Трамп высоко оценил эффективность работы Маска на госслужбе и заявил, что в результате его работы в DOGE было выявлено множество нецелевых расходов федерального бюджета.