Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:28, 28 апреля 2025Мир

Раскрыто мнение американцев о деятельности Маска на госслужбе

ABC: Большинство американцев не одобряют деятельность Маска в администрации
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Илон Маск (в центре)

Илон Маск (в центре). Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Большинство американцев не одобряют деятельность главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно телеканалом ABC, изданием Washington Post и компанией Ipsos.

«35 процентов американцев заявили, что одобряют работу [Маска] в администрации Трампа, а 57 процентов — что не одобряют. Это примерно соответствует рейтингу самого президента [Трампа]», — говорится в комментариях к результатам опроса.

Телеканал отмечает, что отрицательный рейтинг Маска вызван сопротивлением американцев массовым сокращениям в федеральном правительстве, которые были инициированы Маском в рамках его работы в DOGE. Так, 56 процентов опрошенных считают, что администрация Трампа зашла слишком далеко в вопросе увольнения федеральных служащих, а 57 процентов респондентов придерживаются той же позиции по вопросу закрытия федеральных агентств.

Ранее Дональд Трамп высоко оценил эффективность работы Маска на госслужбе и заявил, что в результате его работы в DOGE было выявлено множество нецелевых расходов федерального бюджета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры совместных боев военных России и КНДР в Курской области

    Из автомобилей уберут руль в 2026 году

    Россиянин изрезал ножом помешавшего ему украсть товар охранника магазина

    В российском регионе появится сноупарк на высоте четыре тысячи метров

    Пашинян рассказал о перспективе отношений с Россией

    В России порассуждали о замене генералу Суровикину

    «Питтсбург» уволил главного тренера

    Внешность известного 76-летнего рок-певца на новых фото вызвала споры в сети

    Появились подробности о перевернувшейся в Дагестане лодке с туристами

    Раскрыто число жертв ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости