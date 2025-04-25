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14:55, 25 апреля 2025Экономика

Трамп оценил эффективность работы Маска на госслужбе

Трамп: Ведомство DOGE выявило нецелевые госрасходы на сотни миллиардов долларов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Leah Millis / File Photo / Globallookpress.com

С начала работы основателя Tesla и Space X Илона Маска в качестве курирующего ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) было выявлено множество нецелевых расходов федерального бюджета. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

Глава Белого дома уточнил, что речь идет о нецелевых расходах госбюджета на сотни миллиардов долларов. На этом фоне он назвал работу DOGE как «очень успешную». «Мы выявили сотни миллиардов долларов пустых трат, мошенничества и злоупотреблений», — резюмировал Трамп. Он напомнил, что главной задачей ведомства, работу которого курирует Маск, остается общее снижение госрасходов за счет отказа от избыточных и сомнительных с точки зрения американского законодательства трат.

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Маск приступил к проверкам трат из федерального бюджета сразу после инаугурации Трампа, которая состоялась 20 января. Изначально основатель Tesla заявлял о планах сократить госрасходы на 2 триллиона долларов. В более поздних заявлениях он говорил о намерении уменьшить траты из бюджета на триллион или на 150 миллиардов. Именно Маску многие приписывают приостановку деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) с целью его дальнейшей реорганизации. В результате ведомству удалось сэкономить 55 миллиардов долларов. В целом же, как утверждал предприниматель, более 700 миллиардов долларов из бюджета США уходили на ненадлежащие платежи.

Ранее Трамп заявил, что Маск пробудет на госслужбе примерно до середины августа. Глава Белого дома назвал предпринимателя «очень талантливым человеком». Однако длительная задержка на госслужбе может помешать ему эффективно управлять бизнесом «в большой компании». «В какой-то момент DOGE прекратит свою работу, поскольку Илон Маск пробудет на госслужбе только в течение 130 дней», — заключил Трамп.

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