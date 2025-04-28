На испытаниях SJ-100 проверили российский автопилот

ОАК: В рамках испытаний SJ-100 в России проверили отечественный автопилот

В ходе очередного, длившегося более четырех часов, полета проходящего испытания российского SJ-100 экипаж проверил отечественную систему автоматического управления, пишет Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) «Ростеха» в своем Telergram-канале.

«Российский автопилот — на высоте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам полета на высотах до 12,2 километра в диапазоне скоростей от минимальных допустимых до 310 узлов экипаж «оценивает результаты испытаний как положительные и готовится к выполнению сертификационных полетов» по указанной системе.

Как напоминает ТАСС, опытный образец частично импортозамещенного SJ-100 с номером 97001, о котором идет речь, оснащен российско-французскими двигателями SaM146. В испытаниях он задействован с 2023 года.

Полностью импортозамещенный SJ-100 впервые совершил полет на прошлой неделе. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, в дальнейшем этот лайнер выполнит около 130 сертификационных полетов, в том числе в условиях экстремально низких и высоких температур.