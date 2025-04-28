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12:56, 28 апреля 2025Экономика

Найден новый способ спасаться от извержений вулканов

Science: Создана технология, предсказывающая извержение вулкана за 26 минут
Александра Качан (Редактор)

Фото: Marcos del Mazo / Getty Images

Ученые из Калифорнийского технологического института разработали систему на основе оптоволоконных кабелей, способную предсказать извержение вулкана менее чем за полчаса до его начала. Их исследование опубликовано в журнале Science.

Авторы работы использовали технологию распределенного акустического зондирования (DAS), которая превращает обычные подземные интернет-кабели в высокочувствительные сейсмические датчики. Лазерные импульсы проходят через оптоволокно и фиксируют деформации грунта, вызванные движением магмы.

Систему протестировали в Исландии, где в августе 2024 года произошло извержение недалеко от города Гриндавик. Благодаря новому изобретению ученые получили предупреждение о толчках за 26 минут до их начала. Благодаря этому власти успели своевременно организовать эвакуацию.

По словам ученых, систему нужно адаптировать под разные виды вулканов. Однако в будущем она сможет помочь не только в предупреждении об извержениях, но и землетрясений.

Ранее несколько российских поселков покрылись пеплом из-за извержения вулкана Безымянный.

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