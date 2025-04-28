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15:37, 28 апреля 2025Бывший СССР

Назначена дата президентских выборов в Киргизии

Жапаров назначил дату президентских выборов в Киргизии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил дату президентских выборов в стране на 24 января 2027 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон "О внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша (Верховного совета) Кыргызской Республики"», — сообщила пресс-служба президента республики.

Ранее президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев вместе с Жапаровым подписали договор о совместной границе. Кроме того, сообщается о подписании тремя странами Худжандской декларации о вечной дружбе.

До этого Таджикистан и Киргизия подписали соглашение о делимитации границы. Жапаров заключил, что обе стороны переселят своих граждан, оказавшихся не на территории своих государств.

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