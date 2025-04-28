Одна из ключевых отраслей США столкнулась с кризисом из-за пошлин Трампа

CNBC: Сельское хозяйство США столкнулось с масштабным кризисом из-за пошлин

Американские фермеры столкнулись с масштабным кризисом после ужесточения таможенной политики президента США Дональда Трампа. О кризисе в одной из ключевых сфер экономики США сообщает CNBC со ссылкой на заявления представителей отрасли.

На фоне эскалации торговой войны Вашингтона и Пекина власти Китая стали резко сокращать объемы закупок американской сельскохозяйственной продукции. Именно КНР является ключевым рынком сбыта этой категории продукции США. Его частичная потеря в итоге нанесла ощутимый вред американским фермерам, отмечается в материале.

Исполнительный директор Сельскохозяйственной транспортной ассоциации (AgTC) Питер Фридман утверждает, что число отмененных заявок от китайских клиентов к настоящему времени достигло значительных масштабов. На этом фоне руководители ряда американских сельхозпредприятий вынуждены сокращать штат сотрудников, чтобы компенсировать экономические потери. «Это уже полноценный кризис», — резюмировал он.

По данным Минсельхоза США, Китай уже отменил крупнейшую с 2020 года партию заказов на американскую свинину. В результате местные экспортеры были вынуждены остановить отгрузку 12 тысяч тонн этого вида мяса, предназначенных для потребителей в КНР. Китайские импортеры отказываются и от других категорий американской продукции, включая древесину, картон и т.д. На этом фоне в AgTC предупредили об «огромном» финансовом уроне для местных производителей.

Ранее аналитики компании Gallup сообщили о скептическом отношении рядовых американцев к агрессивной торгово-экономической политике Трампа. Порядка 62 процентов респондентов ожидают вреда от повышения импортных пошлин для экономики США в долгосрочной перспективе, а 70 процентов убеждены, что подобные меры главы Белого дома приведут к негативным последствиям в ближайшее время. При этом подавляющее большинство (89 процентов) граждан ключевым риском назвали угрозу резкого роста цен на внутреннем рынке.