Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:37, 28 апреля 2025Экономика

Одна из ключевых отраслей США столкнулась с кризисом из-за пошлин Трампа

CNBC: Сельское хозяйство США столкнулось с масштабным кризисом из-за пошлин
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Американские фермеры столкнулись с масштабным кризисом после ужесточения таможенной политики президента США Дональда Трампа. О кризисе в одной из ключевых сфер экономики США сообщает CNBC со ссылкой на заявления представителей отрасли.

На фоне эскалации торговой войны Вашингтона и Пекина власти Китая стали резко сокращать объемы закупок американской сельскохозяйственной продукции. Именно КНР является ключевым рынком сбыта этой категории продукции США. Его частичная потеря в итоге нанесла ощутимый вред американским фермерам, отмечается в материале.

Исполнительный директор Сельскохозяйственной транспортной ассоциации (AgTC) Питер Фридман утверждает, что число отмененных заявок от китайских клиентов к настоящему времени достигло значительных масштабов. На этом фоне руководители ряда американских сельхозпредприятий вынуждены сокращать штат сотрудников, чтобы компенсировать экономические потери. «Это уже полноценный кризис», — резюмировал он.

Материалы по теме:
США хотят задушить экономику Китая. Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
США хотят задушить экономику Китая.Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
13 января 2025
«Люди стали бояться». Трамп объяснил решение отложить введение торговых пошлин для 75 стран
«Люди стали бояться». Трамп объяснил решение отложить введение торговых пошлин для 75 стран
10 апреля 2025

По данным Минсельхоза США, Китай уже отменил крупнейшую с 2020 года партию заказов на американскую свинину. В результате местные экспортеры были вынуждены остановить отгрузку 12 тысяч тонн этого вида мяса, предназначенных для потребителей в КНР. Китайские импортеры отказываются и от других категорий американской продукции, включая древесину, картон и т.д. На этом фоне в AgTC предупредили об «огромном» финансовом уроне для местных производителей.

Ранее аналитики компании Gallup сообщили о скептическом отношении рядовых американцев к агрессивной торгово-экономической политике Трампа. Порядка 62 процентов респондентов ожидают вреда от повышения импортных пошлин для экономики США в долгосрочной перспективе, а 70 процентов убеждены, что подобные меры главы Белого дома приведут к негативным последствиям в ближайшее время. При этом подавляющее большинство (89 процентов) граждан ключевым риском назвали угрозу резкого роста цен на внутреннем рынке.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прекращение огня должно быть безусловным». Как Украина и Запад отреагировали на объявленное Путиным перемирие?

    США прокомментировали объявление Россией перемирия в дни 80-летия Победы

    В США рассказали о пугающих Пакистан Су-30

    Сохранение участия военных из КНДР в боях под Курском в тайне объяснили

    Елена Летучая показала фигуру в крошечном бикини

    Украинский актер призвал бить детей за русский язык

    Раскрыт замысел Европы помешать взаимодействию России с Африкой

    Индия закупит французские истребители на замену российским

    Артемий Лебедев дал совет при общении с настроенными против России людьми

    Начался повторный суд над ранившим мариупольца боевиком «Азова»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости