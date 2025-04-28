Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:44, 28 апреля 2025Наука и техника

Назван способ сэкономить при покупке ПК

Компьютеры с Linux оказались намного дешевле аналогичных моделей с Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Персональные компьютеры (ПК) с Windows обычно намного дороже устройств с другими предустановленными операционными системами (ОС). Об этом сообщает издание It's FOSS.

Авторы портала обратили внимание, что Lenovo — крупнейший производитель ПК в мире — начал активнее продавать компьютеры с Linux и прочими альтернативами Windows. Linux — семейство Unix-подобных ОС, которые имеют открытый код и, как правило, распространяются бесплатно.

Так, они обнаружили, что одна и та же модель компьютера Lenovo ThinkPad X1 Carbon стоит на 140 долларов, или около 12 тысяч рублей, дешевле, если покупать ее с Linux. Производитель предлагает заменить Windows бесплатными ОС в случае моделей ThinkPad, Yoga, Legion и LOQ. Таким образом, специалисты назвали выбор компьютера с Linux или без предустановленной системы рабочим способом сэкономить на покупке ПК.

При этом журналисты It's FOSS заметили, что подобные альтернативы предлагают не все производители компьютеров. Так, Dell не снижает цену на свои ПК, если потребитель выбирает версию с Linux или другой бесплатной ОС. «Производители должны показывать потребителям, как можно существенно сэкономить, выбрав Linux вместо дорогой и громоздкой Windows», — подытожили авторы медиа.

В конце апреля редакция портала Windows Central перечислила проблемы операционной системы Windows, которые Microsoft не может исправить много лет. Так, они отметили проблемы с ночной темой интерфейса и «плохие» анимации в системе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С честью исполнили свой долг». Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь северокорейских солдат в освобождении Курской области

    Киргизия получила от России ракетные комплексы

    Киркоров сравнил себя с птицей Феникс после возгорания на сцене

    В МИД призвали расследовать преступления Киева против православных

    Трусы с Бомбардиро Крокодило появились на российских маркетплейсах

    Удар ножом и условный срок получил шантажировавший россиянку интимными фото мужчина

    Названы районы Москвы с резко подешевевшими съемными квартирами

    Астролога арестовали за несбывшееся предсказание

    В России высказались о важности вопроса Крыма при переговорах с Украиной

    Пассажирский самолет столкнулся с птицей в небе и задымился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости