Назван способ сэкономить при покупке ПК

Компьютеры с Linux оказались намного дешевле аналогичных моделей с Windows

Персональные компьютеры (ПК) с Windows обычно намного дороже устройств с другими предустановленными операционными системами (ОС). Об этом сообщает издание It's FOSS.

Авторы портала обратили внимание, что Lenovo — крупнейший производитель ПК в мире — начал активнее продавать компьютеры с Linux и прочими альтернативами Windows. Linux — семейство Unix-подобных ОС, которые имеют открытый код и, как правило, распространяются бесплатно.

Так, они обнаружили, что одна и та же модель компьютера Lenovo ThinkPad X1 Carbon стоит на 140 долларов, или около 12 тысяч рублей, дешевле, если покупать ее с Linux. Производитель предлагает заменить Windows бесплатными ОС в случае моделей ThinkPad, Yoga, Legion и LOQ. Таким образом, специалисты назвали выбор компьютера с Linux или без предустановленной системы рабочим способом сэкономить на покупке ПК.

При этом журналисты It's FOSS заметили, что подобные альтернативы предлагают не все производители компьютеров. Так, Dell не снижает цену на свои ПК, если потребитель выбирает версию с Linux или другой бесплатной ОС. «Производители должны показывать потребителям, как можно существенно сэкономить, выбрав Linux вместо дорогой и громоздкой Windows», — подытожили авторы медиа.

В конце апреля редакция портала Windows Central перечислила проблемы операционной системы Windows, которые Microsoft не может исправить много лет. Так, они отметили проблемы с ночной темой интерфейса и «плохие» анимации в системе.