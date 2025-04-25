Перечислены самые раздражающие проблемы Windows

В Windows Central назвали рекламу и ночной режим главными проблемами Windows

Редакция портала Windows Central перечислила проблемы операционной системы (ОС) Windows, которые Microsoft не может исправить много лет. Материал опубликован на сайте медиа.

Старший редактор издания Зак Боуден заявил, что ему нравится Windows 11, но есть несколько проблем, которые специалисты Microsoft игнорируют уже много лет. Первым недостатком он назвал тот факт, что при установке Windows создает локальный каталог, названный по первым пяти буквам адреса электронной почты пользователя. Боуден заметил, что правильнее было бы называть его по имени пользователя.

В материале говорится, что в ОС Windows уже больше 10 лет есть ночная тема, однако при ее активации темными становятся не все элементы интерфейса. Причем речь идет даже о встроенных в ОС приложениях. Также Зак Боуден посетовал на «тупую» рекламу. Он заметил, что Windows продолжает раздражать его рекламой сервисов Microsoft 365 и подписки Game Pass несмотря на то, что он давно платит за них.

Кроме того, автор выделил плохие, по его мнению, анимации в системе. Таковыми он посчитал анимации переключения рабочих столов, появления миниатюр предварительного просмотра окон на панели задач и включения меню «Пуск».

В конце апреля корпорация Microsoft интегрировала нейросетевого помощника Copilot с редактором презентаций Power Point. ИИ позволит пользователям создавать слайды по запросу или на основе текстового файла.