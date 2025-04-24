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09:45, 24 апреля 2025Наука и техника

Power Point научился создавать презентации с помощью ИИ

В Power Point появилась функция создания презентаций с помощью ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: BigTunaOnline / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Microsoft интегрировала нейросетевого помощника Copilot с редактором презентаций Power Point. Об этом сообщается на сайте компании.

Сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) Copilot научили создавать слайды по запросу. В настоящий момент пользователь может написать текстовый план, по которому программа сгенерирует готовую презентацию, или приложить файл Word для примера.

Чтобы создать слайды с ИИ, нужно открыть программу Power Point и нажать на значок Copilot. Затем необходимо добавить текстовое описание или приложить документ Word. Copilot начнет создавать презентацию на основе плана.

По ходу генерирования слайдов презентации можно вносить поправки. Однако в настоящий момент Copilot не может исправлять шрифт, фон, цвет и править изображения — редактировать слайды придется вручную. Ожидается, что эти функции добавят позже.

Copilot в Power Point пока доступен только участникам программы предварительного тестирования Microsoft. Кроме того, для запуска ИИ-функций необходима платная подписка на Copilot.

В конце апреля корпорация Microsoft начала тестировать функции сервиса искусственного интеллекта Copilot в Edge. Доступ к виртуальному помощнику открыли через вкладку браузера.

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