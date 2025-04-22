В браузер Microsoft встроили ИИ

ИИ-помощник Microsoft Copilot появился во вкладке браузера Edge

Корпорация Microsoft добавила сервис искусственного интеллекта (ИИ) Copilot в браузер Edge. Об этом сообщает издание Neowin.

Об интеграции нейросети Microsoft и встроенного в операционную систему (ОС) Windows браузера стало известно после выхода бета-версии Edge. Программа для навигации в интернете получила отдельную вкладку, выделенную под Copilot.

Журналисты объяснили, что при ее открытии можно увидеть диалоговое окно Copilot и начать общение с виртуальным помощником. Из этого окна можно получить текстовый ответ, сгенерировать изображение, составить определенный план. По умолчанию Copilot находится на боковой панели. Также некоторые новые компьютеры имеют физическую кнопку для запуска нейросети.

Авторы Neowin отметили, что функция Copilot во вкладке Edge пока относится к экспериментальным. То есть для ее запуска нужно открыть браузер, перейти по адресу edge://flags и активировать функцию NTP Composer Use Copilot Search. Также они предупредили, что экспериментальные функции могут работать с ошибками.

В конце марта Microsoft выпустила крупное обновление KB5053656 для пользователей Windows 11. В том числе с апдейтом в ОС появился умный поиск, который позволяет находить документы, формулируя поисковый запрос «человеческим языком».