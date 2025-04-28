Поставки российских куриных лапок в Китай взлетели

Китай в начале 2025 года увеличил на 40 % закупки куриных лапок из России

Китай в первом квартале 2025 года увеличил импорт куриных лапок из России на 40 процентов в натуральном и на 31 процент в стоимостном выражении. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

Показатель взлетел год к году до 25,2 тысячи тонн и 77,2 миллиона долларов, следует из материалов. По объемам поставок лапок на рынок КНР РФ в январе — марте уступила только Бразилии с 42,8 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что до развития экспорта в Китай, где куриные лапы считаются деликатесом, в России их в основном отправляли на переработку в мясокостную муку. Также большой популярностью в этой азиатской стране пользуются крылья.

В начале года стало известно, что поставки российской сельди за рубеж выросли сразу в шесть раз. Среди основных ее покупателей тоже присутствует Китай, на который приходится почти половина экспорта этого вида отечественной рыбной продукции.

