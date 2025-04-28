Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:36, 28 апреля 2025Экономика

Поставки российских куриных лапок в Китай взлетели

Китай в начале 2025 года увеличил на 40 % закупки куриных лапок из России
Дмитрий Воронин

Фото: yuda chen / Shutterstock / Fotodom

Китай в первом квартале 2025 года увеличил импорт куриных лапок из России на 40 процентов в натуральном и на 31 процент в стоимостном выражении. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

Показатель взлетел год к году до 25,2 тысячи тонн и 77,2 миллиона долларов, следует из материалов. По объемам поставок лапок на рынок КНР РФ в январе — марте уступила только Бразилии с 42,8 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что до развития экспорта в Китай, где куриные лапы считаются деликатесом, в России их в основном отправляли на переработку в мясокостную муку. Также большой популярностью в этой азиатской стране пользуются крылья.

В начале года стало известно, что поставки российской сельди за рубеж выросли сразу в шесть раз. Среди основных ее покупателей тоже присутствует Китай, на который приходится почти половина экспорта этого вида отечественной рыбной продукции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пацанам особенно зашел русский рэп». Раскрыты подробности подготовки и участия северокорейских солдат в боях в Курской области

    Три уголовных дела возбудили после лесных пожаров в российском регионе

    Россия расширила опорный пункт российских войск в Харьковской области

    Шипулин оценил желание Губерниева стать главой ФЛГР

    В России отменили лимиты для банков по выдаче IT-ипотеки

    На российской железнодорожной станции мужчина изрезал пенсионерку

    В России жестко высказались об аресте покрывавших нелегальных мигрантов полицейских

    Россиянина задержали за распространение детской порнографии в социальной сети

    Вучич раскрыл истинную цель визита в Москву

    Матвиенко раскрыла реальный уровень зарплаты молодых учителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости