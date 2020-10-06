Китайцы набросились на куриные лапы из России

По итогам текущего года объем экспортных поставок российского мяса птицы может увеличиться до более чем 300 тысяч тонн, поскольку китайцы буквально набросились на куриные лапы. Особенность экспорта в КНР — большая популярность куриных субпродуктов, они составляют более половины экспорта. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

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До развития экспорта в Китай, где куриные лапы считаются деликатесом, в России их в основном отправляли на переработку в мясокостную муку. Также большой популярностью в КНР считаются крылья. Основные рынки — Китай, Казахстан, Украина и Саудовская Аравия.

Вторым по значимости рынком может стать Саудовская Аравия: на нее приходится до 5 процентов от общего объема российского экспорта мяса птицы. «В российских поставках в страны Ближнего Востока традиционно присутствует небольшая тушка весом 1-1,2 килограмма, в то время как для отечественного рынка производится более тяжелая тушка с меньшей себестоимостью производства», — уточнил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Перспективными рынками эксперты считают Бенин, Анголу, Конго, Гану и Либерию.

В целом, по мнению аналитиков, на внешних рынках Россия конкурирует с производителями из США, Бразилии и стран ЕС. А рост поставок они связывают со зрелостью внутреннего рынка и развитой конкуренцией среди поставщиков.