Россиян предупредили о росте цен на мясо

На российском мясном рынке может произойти конфликт между поставщиками сырья и переработчиками. Крупные производители колбас заметили с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости свинины и мяса птицы на 26–32 процента, пишет «Коммерсантъ».

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Игроки рынка отмечают, что свинина подорожала на 32 процента (до 170 рублей за килограмм), а тушка цыпленка бройлера — на 26 процента (до 108 рублей за килограмм). Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев считает претензии переработчиков «во многом надуманными», а скачок цен объясняет сезонностью. По его мнению, спрос начнет падать в конце лета, как и цена.

В сети гипермаркетов «Лента» предупреждают, что птицеводы хотят поднять стоимость на мясо в пределах 10 процентов. Основные причины — снижение курса рубля, что вызвало подорожание кормов, а также растущие транспортные расходы. Производители колбасных изделий повышать цены пока не планируют.

По данным Национального союза свиноводов, за первое полугодие производство свинины увеличилось на 10,9 процента (до 2,57 миллиона тонн), потребление — на 5,2 процента (до 1,93 миллиона тонн), а экспорт — на 96 процентов (до 87,8 тысячи тонн).

Мировые цены на еду растут второй месяц подряд. Однако мясо стало дешевле: в июле его стоимость снизилась на 1,8 процента по сравнению с июнем этого года.